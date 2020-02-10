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понедельник, 10 февраля 2020 08:54

За 2 минуты до старта: NASA отменило запуск грузового корабля к МКС

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За 2 минуты до старта: NASA отменило запуск грузового корабля к МКС
NASA отменило запуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus-13 на МКС за 2 минуты до старта. Фото - NASA

Запуск ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus NG-13 к Международной космической станции был отменен за 2 минуты до старта.

Причиной отмены являются внештатные показатели наземного вспомогательного оборудования, сообщает пресс служба NASA. Об этом же заявляют и Northrop Grumman - производители Cygnus.

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Центр управления полетами NASA в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, Northrop Grumman, что оценит попытку запуска 10 февраля, однако прогноз погоды не является благоприятным.

Планировалось, что беспилотный космический корабль Cygnus NG-13 с именным названием S.S. Robert Lawrence Jr. отвезет на МКС грузы для научных и промышленных экспериментов, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и другое: всего около 3401 кг.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну. Последний, четвертый двигатель RS-25 установлено на первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну.

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Дата
10
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