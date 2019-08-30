YouTube Premium станет бесплатным

Бесплатными будут лишь новые шоу на Ютуб. Фото: Техно Еж

Компания Google отказалась от системы платной подписки на оригинальные шоу в YouTube, создаваемые самой компанией.

Для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов. Так, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил $15 млрд доходов от рекламы, пишет ft.com.

Бесплатными будут только новые шоу. Те видео, что уже находятся в библиотеке YouTube Premium, останутся за платным доступом в связи с обязательствами компании по уже заключенным контрактам.

В компании признали, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов. Так, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил $ 15 млрд доходов от рекламы.

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На сервисы американской компании Google можно будет заходить без пароля, а с помощью отпечатка пальца. В корпорации говорят, такие изменения уже внедрили на телефонах Pixel.