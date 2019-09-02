Windows 10 получила чрезвычайно полезную функцию

Windows 10 можно переустанавливать с "облака" Фото: Microsoft

Операционную систему Windows 10 от Microsoft можно переустановить с облачного хранилища.

Обновления позволит загружать файлы непосредственно из сети. Пользователям больше не нужно копировать операционную систему на другие носители - диск или флешку, сообщается в блоге Windows.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появится не на всех смартфонах - с сентября начнут устанавливать Android 10

Если переустановить систему таким способом, то все приложения удалятся. Все остальные данные сохранятся. Нововведение доступно в версии Windows Insider Preview Build 18970.

Ранее Windows 10 использовала для переустановки или восстановления системы установочные файлы на устройстве.