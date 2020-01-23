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четверг, 23 января 2020 15:36

WhatsApp получил "темный режим"

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WhatsApp получил &quot;темный режим&quot;
WhatsApp получил долгожданный "темный режим" Фото: iT-Need

Мессенджер WhatsApp получил долгожданный "темный режим" на телефонах.

Сейчас функция доступна только для пользователей операционной системы Android, сообщает The Next Web.

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Также "темный режим" доступен только на бета-версии приложения самого мессенджера. Владельцам iPhone с операционной системой iOS нужно на новинку подождать.

В конце ноября социальная сеть Facebook сделала доступным "темный режим" для некоторых пользователей приложения с операционной системой Android.

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Сейчас вы читаете новость «WhatsApp получил "темный режим"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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23
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