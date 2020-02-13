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четверг, 13 февраля 2020 14:15

WhatsApp назвал количество пользователей приложения

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WhatsApp назвал количество пользователей приложения
Личные сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием. Фото: www.whatsapp.com

Количество активных пользователей мессенджера WhatsApp превысило 2 млрд человек.

За последние 2 года ежемесячная аудитория выросла на 500 млн человек, сообщается в блоге компании.

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"WhatsApp создали с целью предоставления простой, надежной и конфиденциальной связи. Прошло много лет, и мы остаемся верными этой цели. Делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить конфиденциальную связь для 2 млрд пользователей во всем мире", - говорят в компании.

В мессенджере заверили, что каждое личное сообщение, посланное в WhatsApp, защищено сквозным шифрованием.

В начале 2018-го руководство мессенджера WhatsApp сообщало, что сервисом пользовались 1,5 млрд пользователей.

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