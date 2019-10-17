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четверг, 17 октября 2019 10:07

Выпустили устройство для молитвы

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Выпустили устройство для молитвы
Четки нужно подключить к приложению с таким же названием и молиться. Фото: ain.ua

В Ватикане выпустили "умные" четки Click To Pray eRosary, которые помогают молиться.

Четки нужно подключить к приложению с таким же названием, сообщили на официальном сайте.

Click To Pray eRosary имеют десять агатовых и гематитовые бусини, а также крест, в котором хранятся данные. Устройство можно использовать как четки и носить в виде браслета.

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Владелец приложения, к которому подключены четки, получает доступ к "персонализированному" аудио и фото-контенту. Пользователь сразу может отслеживать прогресс по каждой молитве.

В Ватикане отмечают, что Click To Pray eRosary привлекут молодую аудиторию и научит ее молиться за мир.

В приложении также доступен стандартный набор фитнес-функций, в том числе данные по пройденному расстоянию и расходу килокалорий. Click To Pray eRosary продают за $ 110.

Правозащитники создали универсальный юридический справочник "Твое право". В нем круглосуточно и бесплатно смогут получить помощь люди, которые пострадали в результате военных действий, стали жертвами насилия и торговли людьми.

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