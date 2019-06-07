Выпустили тизер FIFA

Американский разработчик, издатель и дистрибьютор видеоигр Electronic Arts представила тизер футбольного симулятора FIFA 20. Фото: из открытых источников

Electronic Arts представил тизер футбольного симулятора FIFA 20.

Американский разработчик, издатель и дистрибьютор видеоигр Electronic Arts представила тизер футбольного симулятора FIFA 20.

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Детали касательно игры представители корпорации EA обнародуют 8 июня. Состоится прямая трансляция с EA Play, где будут представлены трейлер и детали киберспортивного симулятора.

По сравнению с FIFA 19, в новой части игры ожидают значительные изменения.

Лицом FIFA 20, возможно, станет форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар да Силва Сантус Жуниор, сообщили fakty.com.ua.

FIFA - серия видеоигр жанра футбольных симуляторов, разрабатываемая студией EA Canada, входящей в корпорацию Electronic Arts. Игры серии издаются под брендом EA Sports. Ежегодно выходит новая версия игры, в которую вносятся изменения, которые произошли в футболе за прошлый год. Как правило, новая версия симулятора FIFA выходит в начале осени.