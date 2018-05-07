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понедельник, 07 мая 2018 11:23

Выходит новая украинская компьютерная игра Heat Guardian

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Выходит новая украинская компьютерная игра Heat Guardian
Игра имеет 40 уровней. Фото: wikia.com

На платформе Steam 10 мая появится украинская компьютерная игра Heat Guardian.

Инди-боевик создал киевский разработчик Денис Рудой, пише uprom.info.

Heat Guardian - игра о выживании в мире вечной зимы. Сюжет игры таков: Земля практически мертва. Игрок должен найти последний бастион человечества на руинах Восточной Европы. Чтобы найти живые организмы, герой сразится за выживание с опасными мутантами в условиях ограниченных ресурсов и постоянно боротся с холодом.

Игра имеет 40 уровней. Герой для борьбы может выбрать более 50 видов оружия и снаряжения.

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В сети уже есть релизный трейлер анонсированной игры Heat Guardian и ее демо-версия.

Украинская студия Blackrose Arts на краудфандинговой площадке Indiegogo собирает средства на игру VALHALL. Ее создали в популярном ныне жанре Battle Royal или "Королевская битва". События развиваются в Вальхалле. Туда прибывают воины, чтобы раздобыть меч Одина и остановить Рагнарок. На карте может быть 5 игроков. Они сражаются с другими претендентами, чтобы получить меч Одина.

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Комментарии

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07
мая

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