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пятница, 02 августа 2019 05:08

"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными

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&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
Санкции против запрещенных российских соцсетей продолжают действовать. Фото: Куля News

Российские социальные сети, которые были официально заблокированы в Украине с 2017 года, и в дальнейшем будут заблокированы.

"Есть враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны делать глупостей, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал советник президента Зеленского, нардеп Никита Потураев, передает "Радио Свобода ".

На прошлой неделе в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что санкции в отношении запрещенных российских соцсетей и сайтов продолжают действовать. Такое сообщение СНБО обнародовала в связи с "ростом количества сообщений о вероятной отмене санкций".

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С весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис "Яндекс", а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Они были определены СНБО как такие, что "несут угрозу национальной безопасности Украины.

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02
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