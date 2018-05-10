В Украине установили самый большой телескоп

В Одесской области установили самый большой в Украине телескоп. Фото: Град

В Одесской области установили самый большой в Украине телескоп.

Особенность телескопа в том, что его создали на территории обсерватории университета имени Мечникова, передает местный телеканал "Град".

По словам директора астрономической обсерватории Сергея Андриевского, диаметр зеркала прибора составляет 80 сантиметров.

"Для наших возможностей - это был пик нашей работы. Пришлось найти людей, которые сделают оптику, механику, электронику. И мы это сделали. И сегодня телескоп выдает научную продукцию. Он работает на нужды контроля космического пространства", - рассказал Андриевский.

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Он также добавил, что средства для создание прибора предоставили меценаты, которые увлекаются астрономией.

"Всего же на территории университетской обсерватории - пять телескопов. Из них три в рабочем состоянии, а еще два планируют запустить в ближайшее время", - добавил Андриевский.

В чилийской пустыне Атакама строится крупнейший в мире оптический телескоп, который будет в пять раз мощнее ныне работающего Very Large Telescope. Ожидается, что телескоп ускорит открытие новых планет в других солнечных системах и поиск еще меньших планет, чем те, которые обнаружены до сих пор, а также позволит получать информацию о составе небесных тел и возможность существования там жизни.