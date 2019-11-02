В Украине появились виртуальные SIM-карты

В Украине будут e-SIM. Фото: Сегодня

Компания 3Mob первой в Украине начала предлагать абонентам виртуальные SIM-карты для мобильной связи.

eSIM призвана дополнить или даже заменить физические SIM-карты, сообщается на сайте компании.

Виртуальную SIM-карту можно активировать, просканировав qr-код, который абоненту отправят после оформления и оплаты заказа.

Стоимость стартового пакета составляет 250 грн., что в примерно в 5 раз дороже стандартного стартового пакета от операторов большой тройки.

Помимо дороговизны eSim, она пока будет доступна на очень ограниченном числе гаджетов.

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eSIM - это чип, который уже встроен в телефон, и на который можно записать несколько телефонных номеров.