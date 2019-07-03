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среда, 03 июля 2019 19:47

В работе соцсетей произошел сбой

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В работе соцсетей произошел сбой
Неправильно работали Facebook, Instagram и WhatsApp. Фото: УНИАН

Сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает ресурс Downdetector, который следит за работой сайтов.

Сбой в Facebook почувствовали 3,5 тыс. человек, в Instagram - почти 7 тыс.пользователей. Проблемы с Whatsapp были у 1,6 тыс. человек.

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81% пользователей Facebook жаловались на то, что не загружаются картинки. В Instagram не обновлялась лента новостей. 75% пользователей Whatsapp сообщили о том, что они не могут отправлять и получать сообщения.

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой во всем мире. Трудности возникли с отправкой, получением сообщений (80%), с соединением (17%) и отображением информации профиля, передает Downdetector.

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03
июля

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