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понедельник, 23 сентября 2019 10:07

В работе Google произошел сбой

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В работе Google произошел сбой
Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил об этом на своем сайте Фото: Главком

Во многих странах мира фиксируют проблемы в работе поисковой системы Google.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил об этом на своем сайте, пишет УНН.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США (3:37 в Киеве)", - говорится в сообщении сервиса.

Пользователи из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии прислали больше всего жалоб на работу службы. Еще сообщают о сбоях на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию. В Украине проблемы с работой сайта наблюдают в Киеве, Днепре и Харькове.

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В 79% пользователей Google возникают проблемы с поиском, 20% сообщают о трудностях при попытке входа в свои аккаунты.

Google установили на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки. Вышивка 65-летней жительницы Кривого Рога Людмилы Киселевой набрала почти 70 тыс. лайков. Историю лого рассказал зять автора, креативный директор агентства RAM360 Святослав Кобзенко. Зять сам предложил мастерицы вышить логотипы современных компаний, вроде Google, Adidas, Nike. На то, чтобы вышить эмблему одного из самых популярных интернет-поисковиков у Людмилы ушло около двух дней, передает ain.ua.

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