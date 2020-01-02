В NASA рассказали о планах на 2020 год

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США записало видеоролик, где рассказывает о планах ведомства на 2020 год.
Соответствующее видео опубликовали на странице NASA в Youtube.
В ведомстве хотят и в дальнейшем готовить новую лунную программу NASA - Artemis 1. Она предусматривает полеты к Луне.
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Кроме этого, планируют продолжить тестирование ракет, планирование коммерческих полетов на Луну для исследования, подготовку лунохода для поиска воды на Луне и тестирование космического скафандра нового поколения.
Также NASA хочет создать уникальную лабораторию на орбите, запустить новый марсоход и международную миссию для исследования Солнца.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отказалось от услуг России и в дальнейшем будет отправлять американских астронавтов к МКС на космических кораблях SpaceX и Boeing.
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