В NASA рассказали о планах на 2020 год

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
1 Просмотров: 531
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1944
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1926
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2934
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1539
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4005
Фото
Все фото
5
4
4
9
8
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Запустили первый автономный поезд
Запустили первый автономный поезд
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
Видео
Все видео
В NASA рассказали о планах на 2020 год
В NASA рассказали о планах на 2020 год
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
1 Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2934
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1341
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1269
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 63
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 16:40

В NASA рассказали о планах на 2020 год

  Комментировать
В NASA рассказали о планах на 2020 год
NASA продолжит готовить лунную программу Artemis 1 Фото: volynonline.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США записало видеоролик, где рассказывает о планах ведомства на 2020 год.

Соответствующее видео опубликовали на странице NASA в Youtube.

В ведомстве хотят и в дальнейшем готовить новую лунную программу NASA - Artemis 1. Она предусматривает полеты к Луне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС

Кроме этого, планируют продолжить тестирование ракет, планирование коммерческих полетов на Луну для исследования, подготовку лунохода для поиска воды на Луне и тестирование космического скафандра нового поколения.

Также NASA хочет создать уникальную лабораторию на орбите, запустить новый марсоход и международную миссию для исследования Солнца.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отказалось от услуг России и в дальнейшем будет отправлять американских астронавтов к МКС на космических кораблях SpaceX и Boeing.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В NASA рассказали о планах на 2020 год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 24525
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15750
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 14859
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 11979
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 8299
Технологии
Игра Minecraft поможет изучать математику
Игра Minecraft поможет изучать математику Просмотров: 342
Названа дата открытия предзаказов на PlayStation 5
Названа дата открытия предзаказов на PlayStation 5 Просмотров: 216
Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей
Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей Просмотров: 153
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
5
 Просмотров: 144
Появились новые подробности об игре STALKER 2
Появились новые подробности об игре STALKER 2 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
11
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
5
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 653
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua