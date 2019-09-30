В метро запустили программу сканирования лица

В Китае за проезд в метрополитене можно оплатить с помощью программы, которая сканирует лицо пассажиров.
Система в городе Чжэнчжоу запущена официально, сообщает Синьхуа.
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Для запуска специальной программы нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении.
Программа поможет пассажирам проходить турникеты оперативно, не создавая очередей.
За 8 месяцев 2019-го киевским метрополитеном воспользовались 321,928 млн пассажиров.
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