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понедельник, 30 сентября 2019 15:37

В метро запустили программу сканирования лица

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В метро запустили программу сканирования лица
Оплата за проезд с помощью скана лица доступна в Китае Фото: Russian.news.cn

В Китае за проезд в метрополитене можно оплатить с помощью программы, которая сканирует лицо пассажиров.

Система в городе Чжэнчжоу запущена официально, сообщает Синьхуа.

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Для запуска специальной программы нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении.

Программа поможет пассажирам проходить турникеты оперативно, не создавая очередей.

За 8 месяцев 2019-го киевским метрополитеном воспользовались 321,928 млн пассажиров.

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Дата
30
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