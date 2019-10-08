В Instagram нельзя будет следить за другими пользователями

Многие даже не знали о существовании "Подписок" и не догадывались, что каждое оставленное ими "сердечко" и подписка доступны любому нет Фото: inspired.com.ua

Соцсеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки". Она позволяла отслеживать брани, комментарии и подписки других.

Об этом Instagram объявил 7 октября. Окончательно вкладка исчезнет до конца этой недели, пишет Общественное.

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Вкладка была с 2011 года. Решили отказаться от такой функции через ее низкой популярности. Многие даже не знали о существовании "Подписок" и не догадывались, что каждое оставленное ими "сердечко" и подписка доступны любому нет.

В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии, сообщает пресс-служба Facebook.