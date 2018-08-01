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среда, 01 августа 2018 13:57

В Apple появился сильный конкурент

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В Apple появился сильный конкурент
Компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих в світі смартфонів. Фото: Hyser

Китайский производитель смартфонов Huawei обошел американскую компанию Apple по количеству проданных в мире смартфонов.

На первой строчке остался южнокорейский бренд - Samsung. Об этом говорится в отчете International Data Corporation, пишет DW.

С начала нынешнего года Samsung выпустил 73 млн устройств. Доля компании на рынке - 20,9%.

Huawei продала 54 млн гаджетов и охватила 15,8% мирового рынка.

"Постоянный рост Huawei поражает, если не сказать больше, как и его способность переходить на рынки, где до недавнего времени бренд был в значительной степени неизвестен", - заявил вице-президент IDC по исследованиям мобильного рынка Райан Рейт.

На третьем месте оказался Apple. За полгода компания реализовала 41,3 млн устройств - 12,1%. Несмотря на уменьшение продаж за последний квартал, выручка выросла на 30% и составляет $ 11,5 млн.

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В сентябре американский бренд выпустит 3 новые модели iPhone. Поэтому в Apple ожидают, что снова вернут себе второе место в мире по реализации гаджетов. Третью строчку компания заняла впервые за последние 8 лет.

Четвертое и пятое места заняли китайские производители Xiaomi - 31,9 млн, и Oppo - 29,4 млн.

Всего в мире за второй квартал реализовали 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем-июнем 2017 года продажи смартфонов в мире снизились на 1,8%.

Смартфон Lenovo первый получит поддержку сети пятого поколения. Будущая новинка получит высокопроизводительный процессор, заявил вице-президент китайской компании Чан Чен в Weibo.

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