Умер создатель команд Ctrl+C и Ctrl+V

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2997
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1206
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1332
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 3375
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 801
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1629
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1188
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5706
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2511
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
7
14
3
6
9
Представили футуристический е-самолет
Представили футуристический е-самолет
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
Искусственный интеллект и четыре камеры: Xiaomi показала новые смартфоны
Искусственный интеллект и четыре камеры: Xiaomi показала новые смартфоны
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
Видео
Все видео
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1332
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 990
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1026
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2637
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 711
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 14:49

Умер создатель команд Ctrl+C и Ctrl+V

  Комментировать
Умер создатель команд Ctrl+C и Ctrl+V
Ларри Теслер был главным ученым компании Apple. Фото: iPhones.ru

74-летний американский ученый Ларри Теслер, создавший для компьютеров команды "скопировать" - Ctrl+C, "вставить" - Ctrl+V и "вырезать" - Ctrl+X, умер в США.

Все три команды включили в программное обеспечение Apple на компьютере Lisa в 1983-м. В Macintosh - в следующем году, сообщает BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для гибких смартфонов Samsung будут продавать защитное покрытие

Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете. В начале 1960-х исследователь работал в Кремниевой долине, в компаниях Xerox, Apple, Amazon.com и Yahoo!

В Apple Теслер проработал 17 лет и стал главным ученым компании.

Вероятно, комбинации Теслера основывались на старой методике редактирования: когда люди физически вырезали части печатного текста и клеили их в другом месте.

В Великобритании собираются создать суперкомпьютер стоимостью $1,6 млрд для прогнозирования погоды

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер создатель команд Ctrl+C и Ctrl+V». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Аннексия Крыма: 6 лет оккупации

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели 100 человек

Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 66659
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 37926
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 18045
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 16578
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 8 Просмотров: 15400
Технологии
В Twitter произошел глобальный сбой
В Twitter произошел глобальный сбой Просмотров: 81
Для гибких смартфонов Samsung будут продавать защитное покрытие
Для гибких смартфонов Samsung будут продавать защитное покрытие Просмотров: 189
Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store
Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store Просмотров: 306
Ракета SpaceX разбилась в море
Ракета SpaceX разбилась в море Просмотров: 1521
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
2
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
2
5-летнего мальчика нашли в петле
Голосов: 258
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua