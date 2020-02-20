Умер создатель команд Ctrl+C и Ctrl+V

Ларри Теслер был главным ученым компании Apple. Фото: iPhones.ru

74-летний американский ученый Ларри Теслер, создавший для компьютеров команды "скопировать" - Ctrl+C, "вставить" - Ctrl+V и "вырезать" - Ctrl+X, умер в США.

Все три команды включили в программное обеспечение Apple на компьютере Lisa в 1983-м. В Macintosh - в следующем году, сообщает BBC.

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Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете. В начале 1960-х исследователь работал в Кремниевой долине, в компаниях Xerox, Apple, Amazon.com и Yahoo!

В Apple Теслер проработал 17 лет и стал главным ученым компании.

Вероятно, комбинации Теслера основывались на старой методике редактирования: когда люди физически вырезали части печатного текста и клеили их в другом месте.

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