Украинцам предложили выбрать вид электронного паспорта

Автор: Михаил Федоров Три варианта электронного паспорта

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил прототип внутреннего украинского паспорта, который вскоре должен появиться в мобильном приложении "Дія".

Соответствующую информацию он написал в Facebook.

Такой паспорт появится в приложении украинцев, которые имеют заграничный паспорт или ID-карту.

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Благодаря ему можно передвигаться по стране поездами и самолетами. Также идентифицировать личность в госучреждениях, получать посылки на почте и тому подобное.

В паспорте разместят QR-код, аналогично, как в электронном удостоверении водителя и техпаспорте.

6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут сохранять документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.