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вторник, 21 января 2020 08:34

Украина обогнала Россию среди технологически развитых стран

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Украина обогнала Россию среди технологически развитых стран
Украина обогнала Россию на два пункта, несмотря на то, что ее экономика в 14 раз меньше российской Фото: ZN.ua

Украина заняла 44-е место из 67-ми в рейтинге самых технологически развитых стран, на две позиции опередив Россию.

Рейтинг составило издание Global Finance, пишет "Голос Америки".

Украина обогнала Россию на два пункта, несмотря на то, что ее экономика в 14 раз меньше российской.

"Возможно, это из-за того, что Украина с давних времен была центром технологий бывшего Советского Союза, и теперь выстраивает свое образование и бизнес-интересы с целью продвижения отрасли высоких технологий", - говорится в исследовании.

Россия показала плохие результаты по всем показателям, включая низкий уровень использования смартфонов и уровень конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, отмечают авторы рейтинга.

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Рейтинг сформирован на основе 4 показателей: количество интернет-пользователей по отношению к общему населению; долю населения, пользующегося смартфонами; процент населения, пользующегося LTE, а также общий индекс конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, который определяется на основе открытости к разработке новых технологий и создания инноваций.

Украина попала в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети-2019". Об этом говорится на сайте правозащитной организации Freedom House.

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