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вторник, 03 декабря 2019 10:36

Ученый придумал, как быстро заряжать смартфон

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Ученый придумал, как быстро заряжать смартфон
Технологию передали Huawei в 2014 году. Фото: eimg.pravda.com

Во время форума выпускников Пекинского университета профессор Хуанг Юньхуй представил новую технологию для зарядки смартфона.

Новинка заставляет гаджет заряжаться до 80% за 1 минуту, пишет "Новое Время".

Сейчас эту технологию быстрой зарядки частично используют на Huawei P30 и других смартфонах компании. В будущем смартфоны с поддержкой 5G также будут использовать это нововведение.

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Новинка соответствует проекту "Механизм конструирования и синергии высокоэффективных композитных электродных материалов для накопления энергии", который получил вторую премию китайской Национальной естественной науки в 2016 году. Он использует легированный азотом твердый углеродный анодный материал и имеет самую высокую из известных характеристик.

Технологию передали Huawei в 2014 году. Компания провела дополнительные исследования и частично использовала ее в флагманском камерофоне Huawei P30.

Huawei P30 поддерживает сверхбыструю зарядку 22,5 Вт, в то время как P30 Pro поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Однако, OPPO достиг быстрой зарядки 65 Вт, а Xiaomi выпустила быструю зарядку 100 Вт, которая позволяет аккумулятору 4000 мАч полностью разряжаться за 17 минут.

До сих пор нет технологии, которая позволила бы производителям повысить мощность аккумулятора той же емкости. Таким образом, по мере того как использование приложений расширяется, компаниям приходится решать проблему нехватки электроэнергии.

Нельзя разряжать смартфон до 0%. Это быстро изнашивает аккумуляторы современных устройств. Почти 85% владельцев смартфонов допускают такую ​​ошибку. Причина - отказ от чтения инструкции.

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Дата
03
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