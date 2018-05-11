Uber тестирует доставку еды беспилотниками

Uber тестирует доставку еды. Фото: Delo.ua

Американская компания Uber тестирует доставку еды беспилотными автомобилями.

Тестирование начали в американском городе Сан-Диего, пишет bykvu.

"Нажмите на кнопку и получите еду прямо к порогу", - говорит глава компании Дара Хосровшахи.

Программу принял федеральный совет Соединенных Штатов. Согласно программе Uber, доставка пищи будет занимать от 5 мин до 30 мин. Скорость будет зависеть от того, кто будет везти заказ, - дрон или человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили первый беспилотный пассажирский поезд

Подобную программу по доставке еды тестируют компании Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.

В ближайшее время Uber восстановит тестирования технологий беспилотных автомобилей. От них отказались после инцидента с одним из беспилотных авто. Тогда автомобиль Uber впервые насмерть сбил человека в автономном режиме.