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пятница, 11 мая 2018 11:20

Uber тестирует доставку еды беспилотниками

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Uber тестирует доставку еды беспилотниками
Uber тестирует доставку еды. Фото: Delo.ua

Американская компания Uber тестирует доставку еды беспилотными автомобилями.

Тестирование начали в американском городе Сан-Диего, пишет bykvu.

"Нажмите на кнопку и получите еду прямо к порогу", - говорит глава компании Дара Хосровшахи.

Программу принял федеральный совет Соединенных Штатов. Согласно программе Uber, доставка пищи будет занимать от 5 мин до 30 мин. Скорость будет зависеть от того, кто будет везти заказ, - дрон или человек.

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Подобную программу по доставке еды тестируют компании Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.

В ближайшее время Uber восстановит тестирования технологий беспилотных автомобилей. От них отказались после инцидента с одним из беспилотных авто. Тогда автомобиль Uber впервые насмерть сбил человека в автономном режиме.

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