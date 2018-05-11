Uber тестирует доставку еды беспилотниками

Американская компания Uber тестирует доставку еды беспилотными автомобилями.
Тестирование начали в американском городе Сан-Диего, пишет bykvu.
"Нажмите на кнопку и получите еду прямо к порогу", - говорит глава компании Дара Хосровшахи.
Программу принял федеральный совет Соединенных Штатов. Согласно программе Uber, доставка пищи будет занимать от 5 мин до 30 мин. Скорость будет зависеть от того, кто будет везти заказ, - дрон или человек.
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Подобную программу по доставке еды тестируют компании Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.
В ближайшее время Uber восстановит тестирования технологий беспилотных автомобилей. От них отказались после инцидента с одним из беспилотных авто. Тогда автомобиль Uber впервые насмерть сбил человека в автономном режиме.
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