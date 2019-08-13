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вторник, 13 августа 2019 11:41

Twitter тестирует новую функцию

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Twitter тестирует новую функцию
Twitter тестирует новую функцию Фото: FainaIdea.com

Пользователи социальной сети Twitter смогут следить за ответами на интересующие их твиты.

Сейчас новую функцию тестируют на операционных системах iOS и Android, передает Twitter.

"Вы, вероятно, получаете оповещения пользователей, на которые подписаны. Теперь вы можете получать уведомления, когда есть новый ответ на твит, в котором вы заинтересованы", - сообщает соцсеть на своей странице в Twitter.

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В августе Twitter начал тестировать новую функцию "Пауза". Она позволит пользователям выключать сигнал о новых оповещения на определенное время.

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