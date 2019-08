Twitter тестирует новую функцию

Пользователи социальной сети Twitter смогут следить за ответами на интересующие их твиты.

Сейчас новую функцию тестируют на операционных системах iOS и Android, передает Twitter.

"Вы, вероятно, получаете оповещения пользователей, на которые подписаны. Теперь вы можете получать уведомления, когда есть новый ответ на твит, в котором вы заинтересованы", - сообщает соцсеть на своей странице в Twitter.

You probably have notifications on for your must-follows. Now you can get notifications when there's a new reply to a Tweet you're interested in! We're testing this on iOS and Android now. pic.twitter.com/MabdFoItxc