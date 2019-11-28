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четверг, 28 ноября 2019 11:05

Twitter пока не будет удалять неактивные аккаунты

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Twitter пока не будет удалять неактивные аккаунты
Twitter отложил удаления неактивных аккаунтов Фото: IPRESS.UA

Соцсеть Twitter решила отложить удаление аккаунтов пользователей, которые были неактивны более полугода.

Основной причиной стала разработка инструмента, который должен увенчать память умерших владельцев аккаунтов, сообщает The Verge.

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Соответствующий проект получил название Twittering Dead. Чтобы принять в нем участие необходимо заполнить Google-форму от его инициатора и куратора программного обеспечения Internet Archive Джейсона Скотта.

Пользователю нужно предоставить Twitter-аккаунт пользователя, которого человек хочет запомнить. После создадут резервную копию учетной записи.

Администрация Twitter начала рассылать электронные письма пользователям, которые не заходили в свои аккаунты полгода и больше. Пользователей призвали зайти на свои страницы до 11 декабря.

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