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понедельник, 18 ноября 2019 15:37

Стоит $ 85: Xiaomi готовит первую электронную книгу

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Стоит $ 85: Xiaomi готовит первую электронную книгу
Розничная цена Xiaomi Mi Reader должна составить чуть более $85 Фото: 24 канал

Бренд Mijia компании Xiaomi выпустил первую электронную книгу.

Mijia поделилась дизайном нового устройства для чтения электронных книг. Скоро на краудфандинговий платформе начнется сбор средств на запуск производства гаджета, пишет Новое время.

Ридер представят на платформе краудфандинга 20 ноября. Цель краудфандинга, ранние льготы и спецификации продукта, все еще находятся в стадии разработки.

Xiaomi Mi Reader оснастят 4-ядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Экран имеет разрешение HD и плотность пикселей 212 ppi. Масса устройства составляет 178 г. Экран снабжен подсветкой на основе 24 светодиодов и имеет антибликовое покрытие.

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В качестве аппаратной платформы будет использоваться процессор Allwinner B300 с четырехъядерным CPU частотой 1,8 ГГц, программная платформа - ОС Android 8.1. Емкость аккумуляторной батареи составляет 1800 мАч, этого должно хватить на несколько недель работы.

Розничная цена Xiaomi Mi Reader должна составить чуть более $85.

5G-смартфоны будут доступны в трех категориях: бюджетные, средней стоимости и люкс класса. Сейчас компания имеет два смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. Модели Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G являются топовыми

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