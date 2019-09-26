Стало известно, как будут выглядеть следующие iPhone

Следующий iPhone будет похож на iPhone 4. Фото: Gizmodo

Следующее поколение iPhone может получить металлическую рамку, которая будет похожа на ту, что использовалась в модели iPhone 4.

Такой смартфон могут представить уже в 2020-м, полагает известный аналитик Мин-Чи Куо.

IPhone 4 был анонсирован еще в июне 2010-го. Поэтому, если Apple перезагрузит дизайн iPhone 4 в 2020-м, это будет как раз на 10-летний юбилей гаджета. Также выбор более компактного дизайна iPhone может помочь объединить линейки iPhone и iPad.

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По словам Куо, до 2020-го следующая партия iPhone получит новую линейку экранов размером от 5,4 до 6,1 дюйма. Все три новые модели будут оснащены OLED-экранами.

Компания не меняла дизайн iPhone уже с 2017-го, когда появился юбилейный iPhone X. Глобальное изменение отложили на 2020 год. Новые смартфоны изменятся кардинально не только внешне, главным нововведением станет поддержка 5G.

20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11. Первые владельцы на собственном опыте решили проверить слова главы Apple Тима Кука. Он утверждал, что новые смартфоны имеют крепкое стекло, которое когда-либо использовалось в смартфоне.