Создали систему, которая распознает кота

Инженер Аркаитц Гарро из Нидерландов создал устройство, которое распознает его домашнего любимца.

Если это "правильный" кот на гаджет хозяину приходит оповещение, что нужно открыть дверь. Об этом пишет platfor.ma.

"Мы с женой увидели этого кота на нашем балконе несколько лет назад и не знали - у него свой дом или он бродячий. В результате мы очень привязались к животному, но продолжили искать его хозяина - и тот действительно нашелся. Владелец жил через несколько домов и был только рад делиться с нами котом. В Бобиса теперь было две любящие семьи и особое расписание, по которому он оказывался под нашей дверью, - рассказывает Аркаитц Гарро.

Специально для кота инженер сделал систему. Когда кот приближается к балкону, его встречает компьютер Raspberry Pi с камерой. Гаджет засекает движение во дворе, делает снимок и отправляет его на облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Автор: platfor.ma

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Нейросеть определяет, Бобис на балконе или нет. Если система узнала кота, на смартфон приходит соответствующее сообщение с текстом "Открой дверь!".

Создание системы заняло у разработчика несколько часов и обошлось в $ 50.

Ханна Шоу имеет работу, которой многие бы позавидовал. Она выхаживает брошенных новорожденных котят, которых сразу усыпляют в приютах, так как на этой стадии жизни они требуют слишком интенсивного ухода.