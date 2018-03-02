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пятница, 02 марта 2018 17:11

Создали систему, которая распознает кота

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Инженер Аркаитц Гарро из Нидерландов создал устройство, которое распознает его домашнего любимца.

Если это "правильный" кот на гаджет хозяину приходит оповещение, что нужно открыть дверь. Об этом пишет platfor.ma.

"Мы с женой увидели этого кота на нашем балконе несколько лет назад и не знали - у него свой дом или он бродячий. В результате мы очень привязались к животному, но продолжили искать его хозяина - и тот действительно нашелся. Владелец жил через несколько домов и был только рад делиться с нами котом. В Бобиса теперь было две любящие семьи и особое расписание, по которому он оказывался под нашей дверью, - рассказывает Аркаитц Гарро.

Специально для кота инженер сделал систему. Когда кот приближается к балкону, его встречает компьютер Raspberry Pi с камерой. Гаджет засекает движение во дворе, делает снимок и отправляет его на облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Автор: platfor.ma
 

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Нейросеть определяет, Бобис на балконе или нет. Если система узнала кота, на смартфон приходит соответствующее сообщение с текстом "Открой дверь!".

Создание системы заняло у разработчика несколько часов и обошлось в $ 50.

Ханна Шоу имеет работу, которой многие бы позавидовал. Она выхаживает брошенных новорожденных котят, которых сразу усыпляют в приютах, так как на этой стадии жизни они требуют слишком интенсивного ухода.

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