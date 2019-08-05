Создали приемник, который быстрее 5G в четыре раза

Ученые создали новый приемник 6G, который быстрее 5G в четыре раза Фото: БИЗНЕС

Скорость и плотность передачи 6G нового приемника в четыре раза превышает возможности технологии 5G.

Устройство разработали инженеры Калифорнийского университета, сообщает IEEE Journal of Solid-State Circuits.

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Инновационный трансивер обеспечивает передачу данных на скорости 36 Гбит/с на частотах выше 100 ГГц. Так, например, "верхний" диапазон работы сети 5G составляет 28-38 ГГц.

"Наша технология устраняет необходимость в использовании километров оптоволоконных кабелей в центрах обработки данных, ведь теперь операторы дата-центров смогут осуществлять сверхбыструю беспроводную передачу и экономить на оборудовании, охлаждении и энергопотреблении", - говорит соавтор разработки Хуань Ван.

Кремниевый чип имеет 4,4 мм. Устройство потребляет 200,25 мВт энергии.

В Украине 5G может появиться в 2020 году.