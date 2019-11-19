Создали невидимый материал

Канадская компания Hyperstealth Corp создала материал, который может скрыть объекты, расположенные за ним.
Технология получила название Quantum Stealth, передает dailymail.
Материал отражает свет ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, в результате чего искажается фон. Таким образом, спрятанные за материалом предметы на определенном расстоянии становятся буквально невидимыми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Новый материал является тонким и легким и не требует дополнительного источника питания. Разработчики утверждают, что процесс его создания является относительно недорогим. Пока неизвестно, поступит ли Quantum Stealth в серийное производство.
Канадские ученые Монреальского института научных исследований разработали "плащ-невидимку". Разработанное устройство способно отражать световые лучи и маскировать объекты от людей.
Комментарии