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вторник, 19 ноября 2019 13:11

Создали невидимый материал
4

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В канадской компании создали материал-невидимку
Фото: dailymail
В канадской компании создали материал-невидимку
В канадской компании создали материал-невидимку
В канадской компании создали материал-невидимку

Канадская компания Hyperstealth Corp создала материал, который может скрыть объекты, расположенные за ним.

Технология получила название Quantum Stealth, передает dailymail.

Материал отражает свет ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, в результате чего искажается фон. Таким образом, спрятанные за материалом предметы на определенном расстоянии становятся буквально невидимыми.

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Новый материал является тонким и легким и не требует дополнительного источника питания. Разработчики утверждают, что процесс его создания является относительно недорогим. Пока неизвестно, поступит ли Quantum Stealth в серийное производство.

Канадские ученые Монреальского института научных исследований разработали "плащ-невидимку". Разработанное устройство способно отражать световые лучи и маскировать объекты от людей.

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