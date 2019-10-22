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вторник, 22 октября 2019 07:33

Россию, Иран и Китай поймали на вмешательстве в выборы в США - Цукерберг

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Россию, Иран и Китай поймали на вмешательстве в выборы в США - Цукерберг
Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году. Фото - Главком

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, эти страны используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы.

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Цукерберг рассказал, что сотрудники компании уже сорвали несколько попыток развернуть целые кампании, призванные манипулировать настроениями и выбором американских граждан, передает NBC News.

"Обнаруженные нами сети аккаунтов сигнализируют, что эти государства намерены проявить активность во время предстоящих выборов", - заявил Цукерберг.

Методы влияния на выборы через Facebook будут отличаться от применяемых 2016-го. Facebook уверен в появлении модераторов на платформе.

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