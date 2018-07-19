Россия вмешивалась в американские президентские выборы - Цукерберг

Руководитель Facebook Марк Цукерберг. Фото: ITC

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг имеет доказательства вмешательства россиян в американские президентские выборы в 2016-м.

Об этом Цукерберг заявил в интервью recode.

Администрация социальной сети заметила активность россиян еще за год до выборов, говорит руководитель Facebook. Речь идет о российской военной разведке. Она занималась фишингом и подделкой аккаунтов. Об этом сообщили в Федеральное бюро расследований.

"Вы могли видеть это в обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера, обнародованном на этой неделе. В нем есть часть находок Facebook", - сказал Цукерберг.

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Во время вмешательства в президентские выборы был еще одно направление - компания Cambridge Analytica. Она оказалась в центре скандала из-за использования данных пользователей социальной сети. Тогда Facebook обвинили в использовании персональных данных 87 млн ​​пользователей из разных стран мира.

Американская компания Facebook за последние десять лет заключила минимум с 60 крупнейшими производителями телефонов, смартфонов и других электронных устройств соглашения, открывшие доступ к личным данным пользователей этой социальной сети. Большинство этих соглашений действует до сих пор.