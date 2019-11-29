Робот будет исследовать затопленные шахты Солотвино

Затопленные шахты Солотвино будут исследовать с помощью роботехнологии Фото: uzhinform.com

На Закарпатье начинают воплощать проект, целью которого является изучение с помощью роботехнологии территории "Солотвинский солерудник".

Проект будут проводить в рамках трансграничного сотрудничества, сообщает Закарпатский областной совет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали испытания новой украинской ракеты

Специалисты составят карты заброшенных и затопленных соляных шахт с помощью роботехнологии. Кроме этого, будут пытаться найти решение проблем и возможной реабилитации территории.

Проект будет реализовываться в течение двух лет. Общая его стоимость более миллиона евро. Около 970 тыс. евро составляет вклад ЕС.

Проект по изучению затопленных шахт Солотвина стал победителем в рамках Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства "Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2014-2020".