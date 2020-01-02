Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота

Фото: Elephant Robotics

Китайская компания Elephant Robotics разработала роботизированную кошку MarsCat.

Механизированное животное может ходить, играть, спать, а также закапывать мнимые отходы в мусорном баке, сообщает New Atlas.

Електрокошка может автономно передвигаться в доме владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам. Ее оснастили камерой на носу, микрофоном, динамиком, микропроцессором Raspberry Pi и шестью датчиками прикосновения.

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Кошка может показывать шесть эмоций: интерес, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость. Кроме этого, она будет реагировать на команды и сможет распознавать игрушки и препятствия.

Сейчас компания-производитель собирает деньги на продукт на сайте Kickstarter. Стоимость механизированного животного составит $1299.

Kickstarter финансирует разнообразные проекты в 13 категориях: искусство, комикс, танец, дизайн, мода, фильмы и видео, еда, видеоигры, музыка, фотография, издательство, технология, театр.