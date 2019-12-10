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среда, 11 декабря 2019 07:25

Проведут всеукраинское исследование IT-рынка

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Проведут всеукраинское исследование IT-рынка
Долю ИТ в ВВП хотят повысить до 10% Фото: Mind.ua

Министерство цифровой трансформации вместе с другими ведомствами и компанией "TechUkraine" исследуют украинский рынок IT.

Минцифра стремится повысить долю ИТ в ВВП до 10% в ближайшие пять лет. Сейчас доля составляет 3-5%, написало ведомство в Facebook.

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Кроме этого, в Минстерства планируют привлечь мировой ИТ-бизнес в Украине и вывести ее в лидеры международных технологических локаций. Для этого необходимо релевантная аналитическая информация об ИТ-сектор.

Исследования будут проводить государственные учреждения, консалтинговые и аналитические компании, эксперты и профильные ассоциации. Исполнителем станет общественная организация "TechUkraine".

Министерство цифровой трансформации совместно с партнерами представили онлайн-платформу "Сеть", цель которой - помощь малому и среднему бизнесу.

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