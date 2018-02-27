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среда, 28 февраля 2018 07:25

Представили робота, который приносит пиво из холодильника

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Представили робота, который приносит пиво из холодильника
Робота научили приносить пиво из холодильника Фото: ferra

Немецкие инженеры построили робота, который может приносить пиво из холодильника.

Электронный помощник TIAGo работает на базе суперкомпьютера NVIDIA Jetson TX2. Он умеет открывать и закрывать двери холодильника, может выбрать из 20 сортов пива нужен и объезжает препятствия на своем пути.

Робот учился по алгоритму семантической сегментации, который позволил TIAGo выделять объекты на общем фоне и классифицировать их по форме.

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Перед тем как представить свое изобретение, TIAGo натренировали работа различать алкоголь, показав ему изображение 60 бутылок.

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Опубликованное на Youtube видео демонстрирует процесс. Робот способен поинтересоваться у пользователя, пиво он предпочитает, понять голосовую ответ, приехать на кухню, открыть холодильник, выбрать нужную бутылку или банку с пивом среди различных марок и других продуктов, закрыть холодильник и отнести пиво пользователю.

Американцы разработали беспилотные аппараты, которые могут двигаться в густом лесу или в городской застройке на высокой скорости без риска врезаться во что-нибудь.

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