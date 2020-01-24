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пятница, 24 января 2020 11:59

Представили первый компьютер Apple
7

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Характеристики Macintosh 128K 1984 года
Фото: imena.ua
Macintosh 128K 1984 года
Macintosh Classic 1990 года
Macintosh Powerbook 150 1994 года
iMac G3 Flower Power 2001 года

24 января 1984 года выпустили первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Macintosh, который позднее получил обозначение 128K, имел в то время невероятные технические характеристики. Объем оперативной памяти составлял 128K, тактовая частота 8 МГц, два серийных порта и разъем для 3,5 дискет.

Устройство работало на операционной системе Mac OS 1.0. Монитор был черно-белый. Его диагональ составила 22,7 см. К корпусу были присоединены две ручки для удобного переноса компьютера. В комплект также входили фирменная клавиатура и мышь.

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Стоил Macintosh 128K $2495. На тот период соответствующая цена была неподъемной для многих пользователей. Однако благодаря появлению графических иконок, MacPaint, MacWrite и системы HyperCard для хранения цифрового контента компьютер таки получил бешеную популярность.

Проект Mac начался в конце 1970 годов. Его председателем был инженер Джефф Раскин. Идея Раскина заключалась в том, чтобы создать персональный компьютер с графическим интерфейсом и максимальной ценой $500. Сейчас это равно $1650.

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Дата
24
января

Представили первый компьютер Apple

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