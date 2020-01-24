Представили первый компьютер Apple

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24 января 1984 года выпустили первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Macintosh, который позднее получил обозначение 128K, имел в то время невероятные технические характеристики. Объем оперативной памяти составлял 128K, тактовая частота 8 МГц, два серийных порта и разъем для 3,5 дискет.

Устройство работало на операционной системе Mac OS 1.0. Монитор был черно-белый. Его диагональ составила 22,7 см. К корпусу были присоединены две ручки для удобного переноса компьютера. В комплект также входили фирменная клавиатура и мышь.

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Стоил Macintosh 128K $2495. На тот период соответствующая цена была неподъемной для многих пользователей. Однако благодаря появлению графических иконок, MacPaint, MacWrite и системы HyperCard для хранения цифрового контента компьютер таки получил бешеную популярность.

Проект Mac начался в конце 1970 годов. Его председателем был инженер Джефф Раскин. Идея Раскина заключалась в том, чтобы создать персональный компьютер с графическим интерфейсом и максимальной ценой $500. Сейчас это равно $1650.