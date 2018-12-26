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среда, 26 декабря 2018 10:12

Пользователи Apple жалуются на обновление системы

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Пользователи Apple жалуются на обновление системы
Сообщение с жалобами появились уже 21 декабря и появляются регулярно.Фото: techno.nv.ua

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 12.1.2. После установки апдейта пользователи из разных стран начали жаловаться на проблемы с сотовой связью.

Wе обновление должно было убрать аналогичную проблему для пользователей в Турции, пишет Forbes.

По мере того, как все больше владельцев iPhone переходят на iOS 12.1.2, со всего мира приходят сообщения, что операционная система отключает мобильные сервисы передачи данных. Таким образом, заявления Apple о том, что она "решает проблему, которая может повлиять на сотовую связь в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max", кажутся ироничными, учитывая, что проблема теперь возникла на всех континентах.

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После обновления, которое выпустили 20 декабря, владельцы iPhone стали жаловаться на отсутствие подключения к сотовым сетям, возможности отправлять сообщения, а также принимать входящие и исходящие звонки. Сообщение с жалобами появились уже 21 декабря и появляются регулярно.

"Спасибо @Apple @AppleSupport за рождественский подарок ... После обновления своего iPhone в iOS 12.1.2 я не могу получить доступ к сотовым данным. Я перезагрузил устройство и теперь больше не могу его активировать. Нет сети. Лучше исправьте это как можно скорее!" - жалуется пользователь @ realalex_6 из Нью-Йорка.

С подобными проблемами столкнулись жители Северной и Южной Америки, Европы и Азии, особенно пострадали пользователи смартфонов Apple в США и Индии. Соединенные Штаты, похоже, пострадали особенно сильно.

Компания Apple пока официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки советуют сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.

Украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события предупредила граждан, что по стране начал распространяться новый вирус-шифровальщик Scarab.

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