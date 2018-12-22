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суббота, 22 декабря 2018 17:09

Украинцов предупреждают об опасном компьютерном вирусе

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Украинцов предупреждают об опасном компьютерном вирусе
Эксперты также предложили вариант подобного вирусного листа.Фото: www.rbc.ua

Украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события предупредила граждан, что по стране начал распространяться новый вирус-шифровальщик Scarab.

"В Украине и мире продолжается распространение шифровальщика #Scarab через массовые рассылки фишинговых писем на русском или украинском языках (возможно с ошибками)", - сообщили в пресс-службе CERT-UA.

Более того, эксперты также предложили вариант подобного вирусного письма.

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"Здравствуйте! Невозможно связаться с вами по телефону. Посылаю повторно вчерашний акт сверки", - говорится в тексте фитингов сообщения.

Например, после запуска вируса на компьютере запускается специальный процесс, который приводит к полному блокированию техники. После этого он начинает требовать оплату в виде биткоинов.

Устройства на базе Android оказались уязвимыми перед вирусом, негативно влияющий на аппаратные части мобильного гаджета

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Дата
22
декабря

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