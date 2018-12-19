Вирус, разряжающий батарею, захватил телефоны

Специалисты локализовали вредоносный код под названием Andr/Clickr-AD Фото: Kitchen Decor

Вирус попадал на смартфоны через Google Play.

Устройства на базе Android оказались уязвимыми перед вирусом, негативно влияющий на аппаратные части мобильного гаджета, рассказывает Сегодня.

Специалистам по кибербезопасности удалось локализовать вредоносный код под названием Andr/Clickr-AD. Вирус заставляет устройство самостоятельно переходить по рекламным ссылкам, сильно нагружая смартфон.

Вирус разряжал батарею буквально за пару часов

Специалисты отмечают, что вирус автоматически запускается даже после того, как пользователь принудительно закрыл его в диспетчере задач. Буквально 3 минуты нужно, чтобы вредоносный код снова активизировался.

Вирус можно было установить вместе с зараженными программами в Google Play. За время его существования было заражено 20 приложений, а общее число скачиваний и установок превышает 20 млн. Сейчас зараженные программы удалены из Google Play.

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Пользователям, которые стали жертвой вируса, рекомендуется сделать "заводское сбрасывание" устройства.

2 ноября 1988-го первый компьютерный вирус-"червь" вывел из строя компьютерные сети Пентагона и некоторых вузов Соединенных Штатов Америки. Вирус "Червь Морриса" написал студент Корнельского университета Роберт Моррис. В июле 1989-го он стал первым обвиняемым в компьютерном мошенничестве. Его приговорили к 3 годам пробации и оштрафовали на $10 тыс.