Вирус, разряжающий батарею, захватил телефоны

 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 711
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1386
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1845
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
8 Просмотров: 1008
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2574
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Фото
Все фото
1
5
3
7
20
Определили 15 самых популярных мобильных приложений в Украине
Определили 15 самых популярных мобильных приложений в Украине
Показали концерт с участием Телеграмм-бота
Показали концерт с участием Телеграмм-бота
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Видео
Все видео
Какая игра признана лучшей на церемонии The Game Awards 2018
Какая игра признана лучшей на церемонии The Game Awards 2018
Какие музыкальные приложения лучшие
Какие музыкальные приложения лучшие
В стиле Pokemon Go: Ватикан выпустил игру, где можно встретить Христа
В стиле Pokemon Go: Ватикан выпустил игру, где можно встретить Христа
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1314
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3033
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 1062
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 14:50

Вирус, разряжающий батарею, захватил телефоны

  Комментировать
Вирус, разряжающий батарею, захватил телефоны
Специалисты локализовали вредоносный код под названием Andr/Clickr-AD Фото: Kitchen Decor

Вирус попадал на смартфоны через Google Play.

Устройства на базе Android оказались уязвимыми перед вирусом, негативно влияющий на аппаратные части мобильного гаджета, рассказывает Сегодня.

Специалистам по кибербезопасности удалось локализовать вредоносный код под названием Andr/Clickr-AD. Вирус заставляет устройство самостоятельно переходить по рекламным ссылкам, сильно нагружая смартфон.

Вирус разряжал батарею буквально за пару часов

Специалисты отмечают, что вирус автоматически запускается даже после того, как пользователь принудительно закрыл его в диспетчере задач. Буквально 3 минуты нужно, чтобы вредоносный код снова активизировался.

Вирус можно было установить вместе с зараженными программами в Google Play. За время его существования было заражено 20 приложений, а общее число скачиваний и установок превышает 20 млн. Сейчас зараженные программы удалены из Google Play.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали самый мощный в мире смартфон

Пользователям, которые стали жертвой вируса, рекомендуется сделать "заводское сбрасывание" устройства.

2 ноября 1988-го первый компьютерный вирус-"червь" вывел из строя компьютерные сети Пентагона и некоторых вузов Соединенных Штатов Америки.

Вирус "Червь Морриса" написал студент Корнельского университета Роберт Моррис. В июле 1989-го он стал первым обвиняемым в компьютерном мошенничестве. Его приговорили к 3 годам пробации и оштрафовали на $10 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вирус, разряжающий батарею, захватил телефоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 72620
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 26806
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17766
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12041
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 10935
Програмы
Google не будет помогать китайским властям
Google не будет помогать китайским властям Просмотров: 225
Что ждет соцсети в новом году
Что ждет соцсети в новом году Просмотров: 252
Основатель Vine Колин Кролл умер в 34 года
Основатель Vine Колин Кролл умер в 34 года Просмотров: 1153
Мечта хакеров: назвали худшие пароли года
Мечта хакеров: назвали худшие пароли года Просмотров: 1413
Instagram порадовал пользователей
Instagram порадовал пользователей Просмотров: 288
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
8
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
2
Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском
2
Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке
Голосов: 376
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua