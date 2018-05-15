Показали вертолет, который полетит на Марс

Mars Helicopter полетит на Марс через 2 года. Фото: nasa.

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало вертолет, который через два года отправиться на Марс.

Вертолет назвали Mars Helicopter. Он станет первым дроном, который сможет летать в атмосфере другой планеты, сообщает expert.ua.

Вес вертолета - 1,8 кг. Его оснастили солнечными батареями и системой подогрева. Вертолет имеет двойной винт. Благодаря этому Mars Helicopter в десять раз превышает скорость земных вертолетов.

Летательный аппарат будут использовать для достижения точек на Марсе, куда не сможет добраться марсоход. Он будет проводить геологическую разведку местности, искать следы жизни и потенциальные угрозы для жизни астронавтов. Они в будущем высадятся на поверхность планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали точную дату отправления международной миссии на Марс

Mars Helicopter вместе с новым марсоходом Mars 2020 отправят на Марс через 2 года с помощью ракеты-носителя "Атлас-5".

Инженеры американского космического агентства NASA начали создание нового Mars 2020. Длина Mars 2020 - 3 м. В ширину - 2,7 м. Высота - 2,2 м. Вес устройства - 1 тыс. кг. Собирают марсоход в лаборатории реактивного движения в Пасадене, что в американском штате Калифорния. Детали для устройства заказывали в Испании, Франции и Норвегии.