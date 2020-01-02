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четверг, 02 января 2020 22:12

Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple

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Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Дизайнер показал концепт Windows 10 в стилистике Apple Фото: Avdan

Дизайнер Камер Каан Авдан предложил концепт, представляющий Windows 10 в стилистике Apple.

В нем показан набор функций и встроенных приложений Microsoft Windows, оформленных в визуальном стиле macOS, передает ЛИГА.Тech.

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Меню Пуск получило улучшенную концепцию живых плиток, основанную на дизайне Apple с закругленными углами в стиле macOS и iOS.

Также дизайнер показал новый вид Проводника и приложение для обмена сообщениями iMessage для Windows.

Компания Apple в 2020 году может представить две модели iPhone, которые станут наследниками iPhone SE.

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02
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