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Playstation 5: дата выхода, технические характеристики и ожидаемая цена

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Playstation 5: дата выхода, технические характеристики и ожидаемая цена
Когда ожидать выход Playstation 5?

В 2019 году компания Sony отпразднует юбилей - 25 лет с момента выпуска первого поколения консоли Playstation. Sony могла бы отпраздновать еще один юбилей - 5 лет выполняется Playstation 4, которая удерживает пальму первенства по количеству проданных консолей, уйдя далеко вперед от извечных преследователей Nintendo и Xbox от Microsoft. Но наверное это событие затеряется на фоне подтвержденной Sony информации о разработке пятого поколения консоли. О ней мы и расскажем в этой статье.

Playstation 5 дата выхода

Еще до официального заявления Sony о ведении работ над Playstation 5 аналитики игровой индустрии пророчили выход нового поколения в 2020-2021 году. Возможно они владели инсайдерской информацией, а возможно предположение строилось сугубо на исторических данных, ведь цикл жизни консоли приблизительно составляет 6-7 лет. Давайте посмотрим: Playstation первого поколения вышла в декабре 2006 года, а второе в марте 2000, третье в ноябре 2006, четвертое в ноябре 2013. Логично предположить, что пятое поколение будет в 2020 году, раз не вышло в 2019. Но есть одно но, спустя три года с момента выхода Playstation 4, а именно в сентябре 2016 года Sony представила модифицированную версию - PS4 Pro, которая помешала планам Microsoft приблизиться к вершине со своей Xbox One X Project Scorpio. И вот глядя сейчас на производительность и графику PS4 Pro в паре с устройством виртуальной реальности Playstaion VR думаешь, неужели может быть что-то лучше. Sony говорит однозначно, что может и будет лучше.

Генеральный директор компании Шон Лайден в начале 2019 года в одном из интервью сказал, что скоро мы узнаем дату выхода Sony Playstation 5. А в апреле 2019 года из слов интервью главного разработчика Майка Черни о возможностях Ps5 можно предположить, что это будет вторая половина 2020 года. А совсем недавно появилась неподтвержденная информация, что релиз может состояться и вовсе в феврале 2020 года на мероприятии "Playstation Meeting 2020".

Вряд ли Sony будет затягивать выпуск по нескольким причинам:

  • • Падение продаж текущей версии консоли свидетельствуют о насыщении рынка, об этом также говорит прогноз нового генерального директора Кеничиро Йошида о снижении прибыли компании;
  • • В начале 2020 года ожидается выход на рынок Xbox 2 под кодовым название Scarlett;
    • Геймеры тем временем в ожидании некстгена. А если вы думаете о том, чтобы купить свою первую консоль и не можете принять решение ждать ли релиза Playstaion 5 или купить Ps4, ниже мы ответим на этот вопрос, а пока посмотрим, что известно о технических характеристиках и возможностях консоли.

Playstation 5 технические характеристики

Марк Черни, человек стоящий за созданием консоли четвертого поколения, а сейчас отвечающий за разработку новой генерации раскрыл некоторые технические особенности приставки. Playstation 5 будет оснащаться сделанным на заказ 8 ядерным процессором от AMD на основе архитектуры Ryzen третьего поколения, в котором GPU использует лучшее от графических процессоров Radeon Navi; SSD построенный на новой архитектуре, который по будет в 19 раз быстрее, чем традиционные методы чтения на SSD; 3D аудио; обратная совместимость с играми PS4 и оборудованием дополненной реальности PSVR, а также поддержкой 8К TV.

С поддержкой 8к TV получаются более детальные текстуры в играх, никакой пиксельности, даже в самых сложных графических элементах. Переход на 4K в Playstation 4 Pro два года назад вызвал море эмоций у геймеров, сложно представить, что будет с 8к. Новые игры будут разрабатываться под 8к и они станут гораздо более сложными, но ускоренный SSD не заставит пользователей ждать начала игры. Марк Черни также заявил, что в планах сделать моментальную загрузку игр. Фактически патент Sony описывает тип загрузочного программного обеспечения, разработанного, чтобы по полностью избавиться от экрана загрузки.

Звук также достигнет нового золотого стандарта на PS5 благодаря новому звуковому движку, который обеспечит иммерсивный звук, особенно с использованием наушников. Детали не ясны , но вероятно будет что-то похожее на Dolby Atmos.

Марк Черни подтвердил, что у PS5 будет дисковод для оптических дисков, но не раскрыл окончталеные характристики. Стоит ожидать, что Blu-ray 4K появится в PS5, потому что Playstation 4 такого не имеет.

Дизайн приставки остается секретом по состоянию на осень 2019 года, но известно, что Sony весной этого года запатентовало в Бразилии новое устройство в разделе "оборудование для обработки данных и периферийное оборудование". Именно в этом классе находятся игровые приставки и уже летом этот патент появился в базе Всемирного бюро интеллектуальной собственности. В сети уже много изображений Playstation 5, но это всего лишь предполагаемый дизайн, созданный энтузиастами. Но кто знает, что им известно.

Дополненная реальность в Playstation 5

Playstation 5 будет совместима с оборудованием дополненной реальности PSVR. Но комментарии Марка Черни указывают на еще больший толчок развития технологии виртуальной реальности. Можно ли ожидать выпуска нового поколения PSVR2, остается загадкой. Но выпуск нового поколения VR видится логичным шагом, поскольку текущее поколение обладает более низким разрешением чем например Oculus Rift или HTC Vive и запуск мощной PS5 с новым оборудованием виртуальной реальности сильно увеличивает шансы на лидерство в этом сегменте рынка.

Обратная совместимость Playstation 5

"Невероятно мощная" - так представители Sony описывают технологию обратной совместимости PS5. Учитывая относительно недавний выход Ps4 Pro на рынок и количество новых эксклюзивов для этой версии, Sony сделает обратную совместимость с играми Ps4 и предполагается, что большая часть игр будет совместима. Многие геймеры предполагают, что будет сделана также совместимость с предыдущему поколениями консоли PS, PS2, PS3, что еще больше может увеличить объем продаж консоли на рынке.

Цена Playstaion 5

И хотя консоль только в стадии разработки и дата релиза неизвестна, не то что дата, пока и год релиза 20 или 21 достоверно неизвестен в сети уже обсуждается вопрос цены. Большинство экспертов предполагают, что цена Playstation 5 стартанет с отметки в 500$, в то время как предыдущая консоль начинала с отметки в 400$.

В начале статьи мы упомянули стоит ли ждать Playstation 5 или лучше купить Ps4 Pro в конце 2019 года?Итак, причины по которым мы считаем, что лучше купить версию Pro в этом году:

  • • достоверно неизвестно сколько нужно ждать некстгена: полгода, год, два;
  • • цена будет значительно выше, чем у 4 поколения консоли;
  • • небольшое количество игр на старте, раскрывающие полные возможности консоли, так что по началу придется играть в игры для Playstation 4
  • На фоне новостей о работе над 5 генерацией, цена PS4 снижается чуть ли не каждый месяц.
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