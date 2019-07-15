Обновленный Windows 10 получит серьезное изменение

Автор: windows.com Интерфейс новой Windows

Для входа и разблокировки системы Windows 10 пользователю не нужно вводить пароль.

Компания Microsoft выпустила обновленную тестовую версию операционной системы Windows 10 для участников программы Windows Insiders. Обновление получило номер 18936.

Вместо пароля пользователи могут использовать распознавание лица в Windows Hello, сканер отпечатков пальцев, PIN-код или физический ключ безопасности.

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Если функция Windows Hello неактивирована, то система проведет пользователя по шагам ее включения при следующем разблокировании системы.

Сейчас новая функция доступна для немногих пользователей-тестеров. В течение недели она появится в дополнительных участников бета-тестирования.

Windows 10 - операционная система от компании Microsoft для персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, лэптопов-трансформеров и смартфонов.