Обновления Windows создают "синий экран смерти"

В пользователей операционной системы Windows 10 от компании Microsoft начались проблемы со звуком и появлением "синего экрана смерти" после обновления системы.
Обновления KB4532695 появилось на прошлой неделе. Оно должно было решить проблемы с Explorer, сообщает BetaNews.
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Сейчас на форумах пользователи операционной системы Windows 10 жалуются, что после установки обновления увеличивается время для загрузки компьютера и проблемы с Bluetooth.
Кроме этого, поступают жалобы о работе средства шифрования дисков BitLocker, который входит в Windows.
Агентство национальной безопасности США выявило большую уязвимость в операционной системе Windows 10 компании Microsoft.
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