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вторник, 04 февраля 2020 12:23

Обновления Windows создают "синий экран смерти"

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Обновления Windows создают &quot;синий экран смерти&quot;
Обновления Windows 10 начало вызывать проблемы у пользователей Фото: BetaNews

В пользователей операционной системы Windows 10 от компании Microsoft начались проблемы со звуком и появлением "синего экрана смерти" после обновления системы.

Обновления KB4532695 появилось на прошлой неделе. Оно должно было решить проблемы с Explorer, сообщает BetaNews.

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Сейчас на форумах пользователи операционной системы Windows 10 жалуются, что после установки обновления увеличивается время для загрузки компьютера и проблемы с Bluetooth.

Кроме этого, поступают жалобы о работе средства шифрования дисков BitLocker, который входит в Windows.

Агентство национальной безопасности США выявило большую уязвимость в операционной системе Windows 10 компании Microsoft.

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