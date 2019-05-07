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вторник, 07 мая 2019 16:04

Новая бесплатная система защитит любые выборы от вмешательства

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Новая бесплатная система защитит любые выборы от вмешательства
Microsoft защитит выборы от вмешательства Фото: Инфостарт

На конференции разработчиков Microsoft Build объявили о разработке бесплатного программного обеспечения ElectionGuard. Оно поможет организаторам и участникам выборов в мире защититься от вмешательства в голосование и попыток повлиять на результат.

ElectionGuard позволит проводить сквозную оценку результатов голосования. Любой участник выборов сможет проверить, правильно ли подсчитали его голос, рассказывает "Сноб".

В компании заявляют, что уже сотрудничают с крупнейшими поставщиками избирательных технологий, изучающих возможность включения ElectionGuard в свои системы голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецслужбы ЕС рассказали о попытках России повлиять на выборы в Европарламент

Система будет доступна для тестирования к началу лета. Первое серьезное испытание ElectionGuard может пройти на президентских выборах в ноябре 2020-го.

Министерство юстиции США опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016-м.

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