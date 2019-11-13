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среда, 13 ноября 2019 09:14

НЛО: спутники устроили скандальное световое шоу в космосе

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НЛО: спутники устроили скандальное световое шоу в космосе
Спутники SpaceX Starlink устроили скандальное световое шоу в космосе. Фото: Комсомольская правда

Жители США увидели яркое сияние в небе, которое многих очевидцев напугало. Одни утверждали, что это НЛО, скептики попытались объяснить эффекты в небе метеорами или обломками кометы. Виновником небесного сияния оказалась компания Илона Маска SpaceX, старт ракеты Falcon 9 которой вывел на орбиту Земли 60 широкополосных спутников Starlink.

Старт был произведен в понедельник и через несколько часов аппараты были замечены по всему миру в виде длинного ряда световых огней или космической гирлянды, которое напоминало НЛО. Очевидцы из США и Японии начали загружать в соцсети видеоролики, которые комментировали, как странное зрелище в небе. Огне даже вызвали беспокойство у астрономов, пишет Сегодня.

"Starlink в будущем может создать проблемы для наблюдений за вселенной. Спутники могут разрушить астрономию. Если их будут тысячи, то своим числом и яркостью мешать наблюдениям", - заявил астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который пристально следит за спутниками на орбите.

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Проект Starlink разрабатывается компанией SpaceX с целью создания дешевого и глобального спутникового интернета. В понедельник 11 ноября был осуществлен второй запуск-первый успешно прошел в мае этого года. Однако проект еще очень далек до завершения. В планах частной космической компании запуск 42 тысяч подобных спутников, чтобы покрыть всю Землю интернетом. Однако на реализацию такого амбициозного плана уйдут годы. В то же время SpaceX - лишь одна из немногих компаний, которые стремятся запустить такие космические мега-проекты.

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