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четверг, 19 июля 2018 09:08

Никаких SMS: Instagram создаст новую систему защиты

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Никаких SMS: Instagram создаст новую систему защиты
Instagram создаст новую систему защиты. Фото: hit.media

В соцсети Instagram появится двухфакторная аутентификация без SMS, поскольку предыдущую систему проверки аккаунта злоумышленники быстро научились обходить.

Слабым местом старого способа как раз и стала привязка к номеру телефона, пишет gagadget.com.

Собрав некоторую информацию о жертве, злоумышленники звонят в службу поддержки оператора, сообщают об утере SIM-карты под видом пострадавшего абонента и просят переназначить номер на новую симку, а получив контроль над номером телефона, хакеры используют его для восстановления паролей в онлайн-сервисах.

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Нарушителей интересуют не только данные банковских карточек и кошельков с криптовалютами. На черном рынке также ценятся Instagram-аккаунты с коротким или красивыми названиями. К примеру, Рэйчел Эстлунд из Солт-Лейк-Сити потеряла свой аккаунт @Rainbow и пока не смогла его вернуть.

В Instagram заявили, что работают над решением этой проблемы. Недавно в сети появились скриншоты нового меню двухфакторной аутентификации. На обнародованных кадрах можно увидеть опцию входа с помощью генераторов кодов вроде Google Authenticator или Authy и никаких SMS.

Компания Facebook готовит к выходу Lite-версию приложения Instagram. Она рассчитана на тех, кто пользуется бюджетными устройствами с небольшим объемом встроенной памяти и малым мобильным трафиком. Размер программы составляет 573 Кбайт, в ней нет рекламы, Direct-сообщений и возможности загружать видеоролики.

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Дата
19
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