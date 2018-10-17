Назвали, сколько пользователей слушают "пиратскую музыку"

Чаще всего нарушения происходят в отрасли "захват" потоковой музыки - 35% случаев. Фото: st2.depositphotos.com

Организация IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) опубликовала отчет по музыкальному контенту.

По данным IFPI, около 38% пользователей прослушивают "пиратскую" музыку, - сообщает Ferra.

Чаще всего нарушения происходят в отрасли "захват" потоковой музыки - 35% случаев.

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Программное обеспечение для захвата аудио с сайтов, вроде YouTube, сейчас легкодоступно. 23% слушателей используют торрент-трекер, вроде BitTorrent, а 17% пользуются обычными поисковыми системами для нахождения "пиратского" контента.

Стриминговимы сервисами пользуются 86% слушателей, 50% пользуются только, когда нет выбора. При этом 75% пользователей слушают музыку со смартфонов.

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