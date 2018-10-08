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понедельник, 08 октября 2018 13:20

Детское Евровидение-2018: показали клип участницы от Украины

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Детское Евровидение-2018: показали клип участницы от Украины
Дарина Красновецкая выступит на детском Евровидении. Фото: suspilne.media

Участница детского Евровидения-2018 из Украины Дарина Красновецькая презентовала клип на конкурсную песню Say Love.

Премьера видеоклипа состоялась в эфире телеканала UA:Первый.

"Мы не хотели делать слишком сложных постановок, чтобы не отвлекать внимание от молодой артистки и мощного месседжа песни. Преимущество Дарина - в ее естественности и непринужденности. Она поет от души и движется именно так, как чувствует музыку и слова песни", - говорит певица Александра Кольцова.

Над костюмом для видео работала украинский дизайнер Леся Патока.

"Для видео мне сделали хорошую прическу и сшили яркий костюм, а еще придумали очень крутой рупор, который специально покрасили в красный цвет! Рупор подчеркивает идею песни, он помогает мне призывать людей со всего мира отказаться от войны и объединиться ради большого и светлого чувства любви. Я очень надеюсь, что людям понравится мое видео", - говорит Дарина Красновецькая.

Детское Евровидение состоится 25 ноября в Минске. В нем примут участие участники из 20 стран.

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Дарина Красовецкая профессионально занимается вокалом более 5 лет. 2016-го участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" и уже 2 года подряд участвует в детском фестивале "Черноморские игры", где 2017-го победила в номинации "Девушки (младшая группа)", а 2018-го - в категории "Девушки (средняя группа)".

НСТУ заявляла, что 2018-го Украина не поедет на детское Евровидение из-за нехватки финансирования. На вещатель выделили 776 млн грн, что вдвое меньше гарантированной законом суммы. Согласно ЗУ "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", бюджет НСТУ должен составлять 1,54 млрд грн. В начале августа стало известно, что Украина все-таки поедет на песенный конкурс.

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