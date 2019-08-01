Назвали самые мощные смартфоны на Android

Обнародовали рейтинг самых производительных смартфонов. Фото: AKKet

Китайская бенчмарк-платформа Master Lu назвала наиболее производительные смартфоны на Android.

В рейтинг вошли 13 устройств, первые места достались игровым моделям. Об этом сообщает Gizchina.

Лидирует смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G, он получил более 409 тыс. баллов. На втором месте Asus ROG Phone 2 с рейтингом более 390 тыс. Третье место занял Vivo iQOO Neo, у него 330,8 тыс. баллов.

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Далее в рейтинге идут Huawei Mate 20 X 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 5i Pro, Honor 9X, Lenovo Z6, Samsung Galaxy A80, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition, Xiaomi Mi CC9e и Vivo Y7s.

Смартфон Google Pixel 4 получит революционное управление жестами. Pixel 4 и Pixel 4 XL не будут иметь никаких вырезов на экране, зато получат большие рамки, в которых разместят датчики управления жестами.